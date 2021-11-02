Уголовный розыск Всеволожска обезглавлен мелким взяточничеством. УСБ зашла изнутри

Показания на начальника уголовного розыска Всеволожского УМВД и его заместителя дал оперативник, который дважды получал финансовую благодарность. Речь идёт о сумме в 125 тысяч рублей, пишет 47news 2 ноября.



Дело по статье о даче взятки группой лиц (часть 4 статьи 291 УК) возбуждено в отношении начальника уголовного розыска подполковника Алексея Потапова и его заместителя Константина Мискевича. По информации издания, о методах их работы Управлению собственной безопасности рассказал оперативник Федосеев — он якобы не раз слышал от начальства просьбы не беспокоить своим интересом гражданина, известного угонами, а потом получил благодарность в размере 100 тысяч рублей.