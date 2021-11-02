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Уголовный розыск Всеволожска обезглавлен мелким взяточничеством. УСБ зашла изнутри

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Показания на начальника уголовного розыска Всеволожского УМВД и его заместителя дал оперативник, который дважды получал финансовую благодарность. Речь идёт о сумме в 125 тысяч рублей, пишет 47news 2 ноября.

Дело по статье о даче взятки группой лиц (часть 4 статьи 291 УК) возбуждено в отношении начальника уголовного розыска подполковника Алексея Потапова и его заместителя Константина Мискевича. По информации издания, о методах их работы Управлению собственной безопасности рассказал оперативник Федосеев — он якобы не раз слышал от начальства просьбы не беспокоить своим интересом гражданина, известного угонами, а потом получил благодарность в размере 100 тысяч рублей.

В следующий раз сотруднику выдали 25 тысяч, их он брал, вооружившись микрофоном. Дачу взятки задокументировали, УСБ передала материалы в Следственный комитет, который, вероятнее всего, будет ходатайствовать в суде об аресте фигурантов.

О нюансах инициативы оперативника читайте здесь.

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Комментарии (1)

kagemusha
Вау! Ну это при любых 50 оттенках серого моветон. Впечатление что в органах больше делать нечего, как похоже и в армии.
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