ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение индийской вакцины от коронавируса Covaxin (компания Bharat Biotech) в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом 3 ноября говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.



Отмечается, что консультативная группа экспертов ВОЗ установила, что препарат соответствует стандартам организации. Эффективность Covaxin против коронавируса составляет 78%.



Применение двух доз Covaxin рекомендуется с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил о важности включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных организацией для экстренного использования.

