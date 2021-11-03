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ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения одобрила применение индийской вакцины от коронавируса Covaxin (компания Bharat Biotech) в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом 3 ноября говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Отмечается, что консультативная группа экспертов ВОЗ установила, что препарат соответствует стандартам организации. Эффективность Covaxin против коронавируса составляет 78%.

Применение двух доз Covaxin рекомендуется с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил о важности включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных организацией для экстренного использования.

Представитель Центра им. Гамалеи в конце октября говорил о том, что «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время.

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Комментарии (2)

Бабаха
В Индии же все передохли и их всех сожгли. Я по телику летом это видел.
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