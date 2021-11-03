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В вузы Москвы и Подмосковья будут пускать по QR-коду. Пока только в качестве эксперимента

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Эксперимент по введению QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения университетов проведут в вузах Москвы и Подмосковья. Об этом 3 ноября заявил председатель совета ректоров, президент МФТИ Николай Кудрявцев, пишет ТАСС.

«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов) движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», — сказал Кудрявцев.

Ранее Минобрнауки разрешило российским вузам с 8 ноября продолжить обучение в удаленном формате или в виде самостоятельной работы из-за ситуации с COVID-19. Также они смогут проводить сессии дистанционно. По словам председателя Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексея Демидова, после ноябрьских праздников вузы города планируют продолжить обучение в смешанном формате. При этом количество онлайн-занятий может увеличиться.

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Комментарии (3)

Antuan Rokanten
Беспределят как хотят. Ужас. Людей просто вынуждают колоться. Людей просто сажают на иглу.
76848
Это примерно как чернокожих раньше никуда не пускали, сейчас все тоже самое для граждан РФ. Сегрегация цветет и пахнет.
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