В вузы Москвы и Подмосковья будут пускать по QR-коду. Пока только в качестве эксперимента

Эксперимент по введению QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения университетов проведут в вузах Москвы и Подмосковья. Об этом 3 ноября заявил председатель совета ректоров, президент МФТИ Николай Кудрявцев, пишет ТАСС.



«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов) движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», — сказал Кудрявцев.

