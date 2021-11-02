В петербургских вузах не исключают увеличение удаленки из-за коронавируса

Как заявил на пресс-конференции председатель Совета ректоров вузов города и Ленобласти Алексей Демидов 2 ноября, окончательное решение о формате обучения после ноябрьских праздников руководители университетов примут в зависимости от эпидемиологической обстановки. Смешанный вариант, допускающий занятия в аудиториях и онлайн, сохранится, но при росте заболеваемости коронавирусом доля удаленки может быть увеличена.



«Если пропорции в начале года в некоторых вузах были 90% очного присутствия, а 10% — онлайн, то уже в течение этих двух месяцев пропорции менялись до 50 на 50, возможно и увеличение онлайн-обучения», — заметил Демидов.

