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В петербургских вузах не исключают увеличение удаленки из-за коронавируса

Как будут учиться студенты петербургских вузов после ноябрьских праздников

Петербургские вузы планируют продолжить обучение в смешанном формате после ноябрьских праздников. Однако количество онлайн-занятий может увеличиться.

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Как заявил на пресс-конференции председатель Совета ректоров вузов города и Ленобласти Алексей Демидов 2 ноября, окончательное решение о формате обучения после ноябрьских праздников руководители университетов примут в зависимости от эпидемиологической обстановки. Смешанный вариант, допускающий занятия в аудиториях и онлайн, сохранится, но при росте заболеваемости коронавирусом доля удаленки может быть увеличена.

«Если пропорции в начале года в некоторых вузах были 90% очного присутствия, а 10% — онлайн, то уже в течение этих двух месяцев пропорции менялись до 50 на 50, возможно и увеличение онлайн-обучения», — заметил Демидов.

Минобрнауки на время нерабочей недели рекомендовало вузам переводить студентов на удаленку или организовать самостоятельное обучение. Петербургская Высшая школа экономики ушла на дистант до конца года.

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