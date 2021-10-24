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Вузы Петербурга начали переходить на удаленку. «Вышка» ушла на «дистант» до конца года

«Вышка» в Петербурге объявила о дистанционном обучении до конца года

Студенты и аспиранты НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге будут находиться на дистанционном обучении до конца года.

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«Вышка» стала первым университетом Петербурга, который объявил о «дистанте» до конца года. Приказ о переходе на «удаленку» подписала директор кампуса Анна Тышецкая, сообщили в пресс-службе вуза 24 октября. Изменения, как уточняется в заявлении, связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее об аналогичных условиях заявили и в Высшей школе экономики в Москве.

С 25 по 29 октября обучение будет в дистанционном формате, а в период с 30 октября по 6 ноября студенты и аспиранты «учатся самостоятельно в асинхронном онлайн-режиме с использованием ресурсов LMS». Затем, до 30 декабря, занятия в основном будут проводить через Интернет. Очными будут лишь те, «которые невозможно провести с использованием дистанционных технологий».

Президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. В Петербурге на этот период введут локдаун — как это запланировали и в Москве.

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Комментарии (2)

Банин
Да и ладно с этой московской "вышкой", у нас своих традиций хватает, Финэк есть
тов
Этим можно, экономика все равно не наука а способ доказать противоположные вещи в зависимости от политической ситуации.

Социализм был плох, поэтому мы построили дикий капитализм, в то время как планета стала строить экологический коммунизм клауса шваба, да.
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