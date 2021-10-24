Вузы Петербурга начали переходить на удаленку. «Вышка» ушла на «дистант» до конца года

«Вышка» стала первым университетом Петербурга, который объявил о «дистанте» до конца года. Приказ о переходе на «удаленку» подписала директор кампуса Анна Тышецкая, сообщили в пресс-службе вуза 24 октября. Изменения, как уточняется в заявлении, связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее об аналогичных условиях заявили и в Высшей школе экономики в Москве.



С 25 по 29 октября обучение будет в дистанционном формате, а в период с 30 октября по 6 ноября студенты и аспиранты «учатся самостоятельно в асинхронном онлайн-режиме с использованием ресурсов LMS». Затем, до 30 декабря, занятия в основном будут проводить через Интернет. Очными будут лишь те, «которые невозможно провести с использованием дистанционных технологий».