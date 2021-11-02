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Минобрнауки разрешило вузам продолжить работу на удаленке с 8 ноября

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Российские вузы и научные организации с 8 ноября имеют право продолжить обучение в удаленном формате или в виде самостоятельной работы из-за ситуации с COVID-19. Об этом 2 ноября говорится в соответствующем приказе Минобрнауки РФ.

«При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, вузы смогут проводить сессии дистанционно.

«Фонтанка» писала, что председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов заявил, что после ноябрьских праздников вузы города планируют продолжить обучение в смешанном формате. При этом количество онлайн-занятий может увеличиться.

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Комментарии (1)

Виктор-1
Совсем уж нас за быдло держат: ни учиться вам не надо, не работать, только ждать очередную пачку вакцины...
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