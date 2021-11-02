Минобрнауки разрешило вузам продолжить работу на удаленке с 8 ноября

Российские вузы и научные организации с 8 ноября имеют право продолжить обучение в удаленном формате или в виде самостоятельной работы из-за ситуации с COVID-19. Об этом 2 ноября говорится в соответствующем приказе Минобрнауки РФ.



«При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования», — говорится на сайте ведомства.

