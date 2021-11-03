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Песков: в Кремле получили обращение «Новой газеты» об «архиве Пандоры»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле получили и рассматривают обращение «Новой газеты» и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об «архиве Пандоры».

Их обращение касалось просьбы расследовать материалы досье, в котором собраны сведения о владельцах офшорных компаний со всего мира, сообщает 3 ноября ТАСС.

«От «Новой газеты» действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями», — сказал Песков.

В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «документы Пандоры» — архив, в котором содержатся сведения о возможной причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.

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Комментарии (1)

Бабаха
наверное, опять лупу на экран ноута наводят. ищут поддельный QR код.
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