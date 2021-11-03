Песков: в Кремле получили обращение «Новой газеты» об «архиве Пандоры»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле получили и рассматривают обращение «Новой газеты» и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об «архиве Пандоры».



Их обращение касалось просьбы расследовать материалы досье, в котором собраны сведения о владельцах офшорных компаний со всего мира, сообщает 3 ноября ТАСС.



«От «Новой газеты» действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями», — сказал Песков.

