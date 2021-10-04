Деньги любят тишину, но не Родину. Опубликована тайная бухгалтерия политиков и чиновников

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ рассекретил 3 октября отчетность офшорных регистраторов, которыми пользовались действующие и бывшие политики и чиновники по всему миру. Каждая седьмая компания из 27 тысяч упомянутых ведет в Россию.

Как сообщили в ICIJ, год назад источник передал массив из 12 миллионов документов. Их подлинность подтверждена открытыми источниками и непосредственными бенефициарами и участниками сделок. Около 3700 фирм, предпочитающих скрываться от налогов в льготных островных государствах, имеют российское финансирование. Отчетность журналисты назвали «архивом Пандоры», по аналогии с древнегреческим мифом.



Как отмечают в ICIJ, впервые в элиту попал российский медиаперсонаж — гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Через офшор, как утверждается в расследовании, он участвует в проекте на миллиард долларов по застройке Москвы торговыми центрами на месте советских кинотеатров. Долю телефункционер получил в день открытия Олимпиады в Сочи. Он выступал продюсером церемоний. Участие Эрнста в сделке финансировала кипрская «дочка» государственного банка ВТБ, следует из архива. Эрнст опроверг версию о своеобразной благодарности за проведение церемоний Олимпиады.

В архиве оказались документы лондонской адвокатской конторы Tulloch & Co., управлявшей бизнесом бывшего замминистра финансов Андрея Вавилова, миллиардера Александра Мамута, банкира Виталия Жогина. Tulloch & Co. регистрировала офшоры клиентов через тот же регистратор Trident Trust, которым, как следует из расследования, пользовался Константин Эрнст.

К офшорному накопительству причастны родственники главы Сбербанка Германа Грефа, руководителя Ростеха Сергея Чемезова, партнер адвокатской конторы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров, участник строительства дворца в Геленджике Виктор Хмарин, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель Роснано Сергей Куликов, Аркадий Ротенберг, члены СовФеда и Госдумы и их дети-зятья-тещи. Записанное на офшоры имущество исчисляется сотнями миллионов долларов. Привычные уже виллы, яхты, банковские счета дополнены предметами искусства.

