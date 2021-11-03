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The Lancet опубликовал научную статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

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Российский фонд прямых инвестиций объявил о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». По его данным, препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа.

Согласно выводам из статьи, приведенным РФПИ 3 ноября, большинство побочных явлений у участников были мягкими и средними. Серьезных нежелательных реакций зарегистрировано не было.

Вакцина «Спутник Лайт» — высокоэффективный препарат как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Лекарство зарегистрировано более чем в 15 странах, регистрация проводится еще в 30 государствах.

Ранее опубликованные НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тысяч людей «Спутником Лайт» в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность препарата в течение трех месяцев после процедуры составляет 70 % против штамма «дельта». Для лиц до 60 лет она превысила 75 %.

Ранее «Фонтанка» писала о новых рекомендациях Минздрава, согласно которым «Спутник Лайт» теперь будет использоваться только для ревакцинации уже привитых и для переболевших коронавирусом.

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Комментарии (7)

shutnik78
а партия "единая россия", самая эффективная партия?
260708081
Скока заплатили?
angel of death
а другие журналы не публикуют почему? потому что не продаются и не берут взяток? =)
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