The Lancet опубликовал научную статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций объявил о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». По его данным, препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа.



Согласно выводам из статьи, приведенным РФПИ 3 ноября, большинство побочных явлений у участников были мягкими и средними. Серьезных нежелательных реакций зарегистрировано не было.



Вакцина «Спутник Лайт» — высокоэффективный препарат как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Лекарство зарегистрировано более чем в 15 странах, регистрация проводится еще в 30 государствах.

