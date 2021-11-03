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В Петербурге полицию снова отправляют к хакеру Павловичу, которого ищет США. На этот раз письмом о бомбе

Аноним сообщил о бомбе в отеле на Суворовском, где остановился хакер Павлович

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Письмо с сообщением о минировании получили в петербургском суде. Аноним указал на отель в центре города, откуда полицейские два дня назад забирали хакера Сергея Павловича.

Как стало известно «Фонтанке», «взрывоопасное» послание в десять часов утра обнаружилось на электронной почте Сестрорецкого районного суда. Перечень оказавшихся под угрозой объектов скромный. В письме указан только один адрес: отель «Эмеральд» на Суворовском проспекте, 18.

В объединённой пресс-службе судов подтвердили, что поступило анонимное сообщение о готовящемся взрыве в гостинице. Информацию передали полиции.

Вечером 1 ноября в «Эмеральде» зарегистрировался хакер Сергей Павлович, которого в США ищут по обвинению в самой крупной краже персональных данных. Из-за отметки о розыске по линии Интерпола Павловича на несколько часов задержали полицейские и благополучно отпустили: договора об экстрадиции между Россией и США нет.

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Комментарии (2)

Serg_I
Этих "минёров" в камеру и эвакуировать из неё на улицу - каждый 15 минут!
michailPotapov
Беларус идиот последний шанс получить американскую визу
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