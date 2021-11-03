В Петербурге полицию снова отправляют к хакеру Павловичу, которого ищет США. На этот раз письмом о бомбе

Письмо с сообщением о минировании получили в петербургском суде. Аноним указал на отель в центре города, откуда полицейские два дня назад забирали хакера Сергея Павловича.
Как стало известно «Фонтанке», «взрывоопасное» послание в десять часов утра обнаружилось на электронной почте Сестрорецкого районного суда. Перечень оказавшихся под угрозой объектов скромный. В письме указан только один адрес: отель «Эмеральд» на Суворовском проспекте, 18.
В объединённой пресс-службе судов подтвердили, что поступило анонимное сообщение о готовящемся взрыве в гостинице. Информацию передали полиции.
Вечером 1 ноября в «Эмеральде» зарегистрировался хакер Сергей Павлович, которого в США ищут по обвинению в самой крупной краже персональных данных. Из-за отметки о розыске по линии Интерпола Павловича на несколько часов задержали полицейские и благополучно отпустили: договора об экстрадиции между Россией и США нет.