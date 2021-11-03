Пророчество Байдена: в Магаданской области в минус 15 загорелась сухая трава в тундре

В Магаданской области на территории тундры в 15-градусный мороз при отсутствии снега загорелась сухая растительность. Это достаточно редкий случай, поскольку обычно в это время года тундра уже засыпана снегом. О происшествии со ссылкой на собственный источник 3 ноября сообщает «Интерфакс».



По данным собеседника агентства, сухая трава загорелась близ поселка Радужный Ольского района Магаданской области. Ближайшие водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения природного пожара.



В региональном ГУ МЧС уточняют, что кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный. «Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка. Угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении ведомства спасателей.

