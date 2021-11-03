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Пророчество Байдена: в Магаданской области в минус 15 загорелась сухая трава в тундре

Тундра загорелась в 15-градусный мороз в Магаданской области

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В Магаданской области на территории тундры в 15-градусный мороз при отсутствии снега загорелась сухая растительность. Это достаточно редкий случай, поскольку обычно в это время года тундра уже засыпана снегом. О происшествии со ссылкой на собственный источник 3 ноября сообщает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, сухая трава загорелась близ поселка Радужный Ольского района Магаданской области. Ближайшие водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения природного пожара.

В региональном ГУ МЧС уточняют, что кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный. «Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка. Угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении ведомства спасателей.

Напомним, ранее климатическими бедами России возмутился президент США Джо Байден. «Тундра горит», — заявил он. Многие при этом посчитали, что Байден ошибся и имел в виду тайгу.

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Комментарии (14)

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