Госдума получила на рассмотрение отцовский капитал

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона о расширении оснований на получение материнского капитала для отцов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента в среду, 3 ноября.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту: «предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей».
Кроме этого, законопроект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей.
Напомним, что законопроект об «отцовском капитале» летом этого года разработал Минтруд.
Также «Фонтанка» писала о предложении Общественной палаты ввести в РФ отцовский капитал в 600 тыс. рублей.