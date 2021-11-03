Госдума получила на рассмотрение отцовский капитал

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона о расширении оснований на получение материнского капитала для отцов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента в среду, 3 ноября.



Как говорится в пояснительной записке к законопроекту: «предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей».

