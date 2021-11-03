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Госдума получила на рассмотрение отцовский капитал

В Госдуму внесен законопроект об отцовском капитале

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Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона о расширении оснований на получение материнского капитала для отцов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента в среду, 3 ноября.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту: «предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей».

Кроме этого, законопроект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей.

Напомним, что законопроект об «отцовском капитале» летом этого года разработал Минтруд.

Также «Фонтанка» писала о предложении Общественной палаты ввести в РФ отцовский капитал в 600 тыс. рублей.

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Комментарии (4)

f0ntan
Не проще ли было - сделать один капитал - родительский, не делить его по половому признаку на два капитала? Но наши депутаты видят в этом гнилое влияние запада. У нас мать и отец, а не родитель 1 и 2, скажут они. По их мнению в семьях, где есть и мать, и отец, воспитывать детей - обязанность матери - классика. Раз капитал для полных семей называют материнским. А отцовский капитал - только для одиноких отцов. А если отец с маленькими детьми сразу женится, и будет мачеха - капитал снова превращается в материнский - на ее имя. Очень интересно
Fontanka_reader
О капиталах этих. Я тут как то упоминал науку Евгенику, которую из за возведения в практическое руководство нацистами положили глубоко в чулан. Если быстро ее объяснять - от осинки не родятся апельсинки, и вот дабы предотвратить вырождение, особей человеческого рода с умственной отсталостью кое где стерилизовали, а маргиналам предлагали деньги за добровольную стерилизацию. Да, это очень некрасиво звучит, но результаты пьяного зачатия не скрывались даже при гуманном совке. В нашей стране, где все с ног на голову перевернуто, фактически стимулируют рождаемость в первую очередь среди маргиналов этим вот капиталом. Ну не станет нормальная семья рожать ради этого и тем более ради детских пособий. А вот для деревенских алкашей - самое то, это КАПИТАЛ, о котором Даник выше слезы, как Маруся, льет.
Danik
А бабушкин и дедушкин капитал будет?
А чё 500 тыр это капитал?
Тут некоторые такой кредит берут!
А это гордо так - капитал!
Достойную жизнь надо людям делать, зарплаты и пенсии хорошие, достойные платить, и эти подачки не понадобятся!
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