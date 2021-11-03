Задержанный в Астрахани — действительно член банды Басаева, сбежавший из психбольницы. На него указали люди

МВД подтвердило, что задержанный в Астрахани мужчина является Магомедом Алхановым — членом банды Басаева.
Как сообщает 3 ноября «МВД Медиа», задержали его в кафе в Трусовском районе города «во многом благодаря бдительным астраханцам». Местные жители проинформировали полицию о появлении неизвестного, похожего на Алханова. «Управление МВД России по Астраханской области благодарит граждан и работников средств массовой информации за деятельное содействие в розыске и задержании подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений», — отмечается в сообщении.
Алханов, арестованный по части 2 статьи 209 УК РФ и по статьям 279 и 317 УК РФ, совершил побег из-под стражи из астраханской психбольницы во время прогулки 26 октября. Ориентировка по розыску широко распространялась среди населения и в СМИ. Кроме того, ФСИН по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тысяч рублей за помощь в розыске. 2 ноября бандита нашли.