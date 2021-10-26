Член банды Басаева и Хаттаба, участник боя с шестой ротой ВДВ сбежал из психбольницы в Астрахани

Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, объявлен в розыск после побега из астраханской психбольницы. Об этом 26 октября сообщили в ГУ МВД по региону.



Источник «Интерфакса» уточнил, что в больнице Алханов проходил медицинскую экспертизу. Задержали его летом 2021 года по делу о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба в Чечне на десантников шестой роты 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Алханов был осужден по статье 209 УК РФ (бандитизм).

