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Член банды Басаева и Хаттаба, участник боя с шестой ротой ВДВ сбежал из психбольницы в Астрахани

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Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, объявлен в розыск после побега из астраханской психбольницы. Об этом 26 октября сообщили в ГУ МВД по региону.

Источник «Интерфакса» уточнил, что в больнице Алханов проходил медицинскую экспертизу. Задержали его летом 2021 года по делу о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба в Чечне на десантников шестой роты 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Алханов был осужден по статье 209 УК РФ (бандитизм).

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Комментарии (4)

266425449
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую по.мощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Дядя Бо
Полиция только тёток в живот ногой может, а тут целый 40 летний чеченский бандюга.
263836471
Столько лет прошло, а он в такой отличной форме... Не то что санитары психбольницы!
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