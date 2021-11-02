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В Астрахани задержали предполагаемого члена банды Басаева, сбежавшего из психбольницы

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В Астрахани задержали предположительно члена банды Басаева — осужденного за бандитизм Магомеда Алханова. Ранее он сбежал из городской психиатрической больницы.

Как сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, личность задержанного сейчас проверяют. Его имя и дата рождения совпадают с данными Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Алханова объявили в розыск 26 октября, когда он сбежал из астраханской психбольницы во время прогулки. По данным «Интерфакса», там он проходил медэкспертизу.

Задержали его летом 2021 года по делу о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в Чечне на десантников шестой роты 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Алханов был осужден по статье 209 УК РФ (бандитизм).

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Комментарии (2)

doorbal_
Ещё не вылечили чтоль? Шамиль уж 15 лет как почил в бозе. А вы говорите - вакцина лучшая в мире! 15 лет больного вылечить не могут!
lamer
Здешние диванные бойцы его бы за два часа до побега поймали бы.
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