В Астрахани задержали предполагаемого члена банды Басаева, сбежавшего из психбольницы

В Астрахани задержали предположительно члена банды Басаева — осужденного за бандитизм Магомеда Алханова. Ранее он сбежал из городской психиатрической больницы.
Как сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, личность задержанного сейчас проверяют. Его имя и дата рождения совпадают с данными Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.
Алханова объявили в розыск 26 октября, когда он сбежал из астраханской психбольницы во время прогулки. По данным «Интерфакса», там он проходил медэкспертизу.
Задержали его летом 2021 года по делу о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в Чечне на десантников шестой роты 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Алханов был осужден по статье 209 УК РФ (бандитизм).