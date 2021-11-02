В Астрахани задержали предполагаемого члена банды Басаева, сбежавшего из психбольницы

В Астрахани задержали предположительно члена банды Басаева — осужденного за бандитизм Магомеда Алханова. Ранее он сбежал из городской психиатрической больницы.

Как сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, личность задержанного сейчас проверяют. Его имя и дата рождения совпадают с данными Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.



Алханова объявили в розыск 26 октября, когда он сбежал из астраханской психбольницы во время прогулки. По данным «Интерфакса», там он проходил медэкспертизу.

