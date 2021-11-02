Сафронова на три дня отправили в карцер СИЗО. Виноваты антенна и бумага от колбасы

Советника главы Роскосмоса, бывшего спецкора «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова на три дня отправили в карцер СИЗО «Лефортово». Он наклеил на стену камеры бумагу от колбасы, пытаясь починить телеантенну, рассказал 2 ноября член общественной наблюдательной комиссии.



По его словам, Сафронов искал такое положение антенны, при котором можно будет смотреть телевизор. «В итоге это положение он нашел, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер», — отметил член ОНК (цитата по ТАСС).