Сафронова на три дня отправили в карцер СИЗО. Виноваты антенна и бумага от колбасы

Советника главы Роскосмоса, бывшего спецкора «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова на три дня отправили в карцер СИЗО «Лефортово». Он наклеил на стену камеры бумагу от колбасы, пытаясь починить телеантенну, рассказал 2 ноября член общественной наблюдательной комиссии.
По его словам, Сафронов искал такое положение антенны, при котором можно будет смотреть телевизор. «В итоге это положение он нашел, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер», — отметил член ОНК (цитата по ТАСС).
Ранее «Фонтанка» писала, что ФСБ завершила расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал ее отдельные специальные программы. В окончательном обвинении Сафронову вменили новый эпизод — передачу данных о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии политологу Демури Воронину и немецкой разведке.
Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России якобы утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.