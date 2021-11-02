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Петербург лишился прокурора вслед за Ленобластью. Литвиненко уходит в отставку

47news: прокурор Петербурга Сергей Литвиненко уходит в отставку

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Через десять дней после отставки прокурора Ленобласти Маркова свой пост покидает и петербургский — Сергей Литвиненко. Как пишет 2 ноября 47news, накануне президент подписал соответствующий указ № 615.

65-летний Литвиненко занимал свою должность с 2011 года. В конце октября, как пишет портал, все прокуроры районов Петербурга, начальники управлений и заместители городского прокурора собрались в здании на Исаакиевской площади. По некоторым данным, ему предложили занять место прокурора Ленобласти, но якобы Литвиненко отказался. Также предполагают, что его преемником может стать Виктор Мельник — первый зампрокурора города.

Об отставке 58-летнего Бориса Маркова стало известно 20 октября. Этому предшествовал отпуск и, еще раньше, проверка результатов пятилетней деятельности. По данным 47news, нареканий к Маркову не было, но он совершил «романтическую выходку» и объяснил свой уход желанием пожить для семьи. Срок его полномочий должен был истечь в феврале.

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Комментарии (3)

Sergik7
Очень доброжелательный мужчина. Деликатно осуществляет приём граждан. На этом всё.
Mungust
Бесполезный организм
angel of death
жалко что он один уходит, я бы их всех туда отправил... занимаются отписками.
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