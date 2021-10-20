Прокурор Ленобласти совершил «романтическую выходку» и ушел в отставку

Указом президента прокурор Ленинградской области Борис Марков освобожден от должности. Говорят, по собственной воле.
Об отставке Маркова 20 октября пишет 47news. 58-летний прокурор освобожден от обязанностей два дня назад. Этому предшествовал отпуск и, еще раньше, проверка результатов пятилетней деятельности. По данным издания, нареканий к Маркову не было, но он совершил «романтическую выходку» и обьяснил свой уход желанием пожить для семьи. У него двое взрослых сыновей и дочь дошкольного возраста.
Срок полномочий Маркова истекал в феврале 2022 года. Вероятно, исполнять его обязанности будет первый заместитель Сергей Ломакин. Почему Марков запомнился как человек стеснительный и что он успел сделать за время работы в регионе — читайте здесь.