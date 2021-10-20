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Прокурор Ленобласти совершил «романтическую выходку» и ушел в отставку

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Указом президента прокурор Ленинградской области Борис Марков освобожден от должности. Говорят, по собственной воле.

Об отставке Маркова 20 октября пишет 47news. 58-летний прокурор освобожден от обязанностей два дня назад. Этому предшествовал отпуск и, еще раньше, проверка результатов пятилетней деятельности. По данным издания, нареканий к Маркову не было, но он совершил «романтическую выходку» и обьяснил свой уход желанием пожить для семьи. У него двое взрослых сыновей и дочь дошкольного возраста.

Срок полномочий Маркова истекал в феврале 2022 года. Вероятно, исполнять его обязанности будет первый заместитель Сергей Ломакин. Почему Марков запомнился как человек стеснительный и что он успел сделать за время работы в регионе — читайте здесь.

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Комментарии (10)

260650801
Украл, выпил, в тюрьму - романтика!
Vasya11
"Этому предшествовал отпуск и, еще раньше, проверка результатов пятилетней деятельности"©.
_____________
Вовремя сообразил, что нужно уйти и пожить для себя после пятилетней деятельности. А не уехать на длительное время для трудов на благо Родины.
Видать система окончательно прогнила, и он это видел из нутри.
Dimitry Antonov
Вот не верю я в прокурорскую романтику, особенно, в таком возрасте и на такой должности. Ушли его, но по доброму, чтобы не выносить чего-то откуда-то.
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