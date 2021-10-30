Отвальная прокурора Петербурга Литвиненко. Кто в его кресло и на Ленобласть

Как стало известно 47news, днем 29 октября все прокуроры районов Петербурга, начальники управлений и заместители городского прокурора собрались в здании на Исаакиевской площади. Их пригласил прокурор города Сергей Литвиненко. Формальным поводом стал очередной уход в отпуск. Но все люди опытные и понимали, что прокурор Петербурга стол по такому поводу не накрывает.

Сергею Литвиненко в марте этого года исполнилось 65 лет. Заступил на должность 2 ноября 2011 года. Более 10 лет сидеть в таком кресле не положено. Об этом в Петербурге и Ленобласти давно говорят не только в силовых структурах, но и во власти, и в бизнесе.



Последний легкий фуршет в кабинете, где никто не произносил прощальные тосты. Мол, как нам было приятно с вами работать. Но между строк проскакивало «прощай».

Если в общем про Петербург, то грядущие перемены уже прогнозировала «Фонтанка», как и уход начальника СК Александра Клауса, а также начальника УФСБ Александра Родионова.



После указа президента появятся вопросы: куда уйдет Литвиненко и кто придет на его место? Если о преемнике, то это уже не большая тайна. Говорят про Виктора Мельника, первого заместителя прокуратуры Петербурга. Молодой, 46 лет. Резко всплыл (выпускник училища подводного плавания имени Ленинского комсомола) летом 2017 года, когда был назначен с должности прокурора Курортного района на пост заместителя Литвиненко. Не стоит связывать с губернатором Бегловым, который возглавлял администрацию этого района, поскольку это было за десять лет до Мельника. Недавно он утвержден первым заместителем прокурора Петербурга. По косвенным признакам все сходится.

Как подсказали 47news его коллеги, по опыту он не процессуалист — то есть не силен в уголовных делах. Несколько лет, кстати, работал в прокуратуре Ленобласти. Всю карьеру вел так называемый общий надзор за соблюдением федерального законодательства. Касается всех ветвей власти — от ЖКХ до образования, а значит, самое весомое. Каких-то родственных опор, полезных для продвижения по службе, за Мельником не замечено. Как емко выразился один из собеседников 47news, по замашкам из простых, но точно не прост.

