Триста лет в обед. Как в Петербурге поздравили империю с юбилеем и не забыли о фурункулах Маркса

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Отмечать юбилейную дату планировали с имперским размахом. В списке участников значились председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, замминистра культуры Алла Манилова и епископ Кронштадтский Назарий. Никто из них не доехал, прислав полномочных представителей — коронавирусные ограничения не просто так введены. В программе — молебен, выстрел из пушки, выставка двуглавых орлов и научная конференция про символику Российской империи в музейных собраниях и городском пространстве. Содержательная часть началась в полном соответствии с русской традицией, от печки. Историк Правдюк изложил концепцию «Святой Руси» в народном сознании. Народ безмолвствовал, потому что был представлен в виде этнографически безупречных фарфоровых статуй.



Трехсотлетие Российской империи в Петербурге ждали. Возможно, не так, как в свое время трехсотлетие Петербурга. Но знающие люди готовились загодя. Грядущие торжества обсуждали в кулуарах на венчании великого князя Георгия Михайловича в Исаакиевском соборе. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на научной конференции в МГИМО напомнил, что именно имперское наследие не дает нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета.



Государственный музей истории Санкт-Петербурга совместно с Российским историческим обществом организовал двухдневные мероприятия. Гости возложили цветы на могилу Петра I, который первым принял титул Императора Всероссийского и на века изменил статус державы. Председатель правления РИО Константин Могилевский совершил полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Его начальник, тоже по совпадению Нарышкин, в 2016 году уже стрелял; так что ему, вероятно, было не так обидно, что из-за коронавирусных ограничений церемония в этот раз прошла без его участия. Потом гости отправились в Иоанновский равелин, смотреть выставку, посвященную двуглавому орлу как символу российской государственности.



«Эта выставка подчеркивает непрерывность российской империи. Столыпин говорил: «Наш двуглавый орел — наследие Византии. Отсекая ему голову, обращенную на Восток, вы не заставите его смотреть в одну сторону. Вы заставите его только истечь кровью», — вспомнил Константин Могилевский перед началом осмотра.



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Впрочем, орлам, представленным на выставке, ничто не угрожало. Напротив, их, очевидно, любили и берегли. Они были изображены на нарядных бланках с меню торжественных и свадебных обедов, на соусниках и жестяных коробочках из-под конфет и розовой пудры, на большой печати жалованной грамоты Екатерины II на права и выгоды, данной Санкт-Петербургу в 1786 году. Кстати, картинку с меню торжественного обеда в Лейб-гвардии Павловском полку по случаю 100-летнего юбилея использовали для программки нынешних торжественных мероприятий. Только суп из черепахи и цыпленка с горошком заменили на «300-летие провозглашения России империей». А большой орел, некогда украшавший торговую вывеску неизвестного магазина в центре города, избежал народного революционного гнева, возможно, благодаря Казимиру Малевичу. Как рассказала куратор выставки Ирина Карпенко, он и другие художники считали, что надо сохранять уходящую натуру, и спасали от сдачи в утиль торговые жестяные вывески.



Но главным экспонатом стала, конечно, изразцовая «Печь президентская» с гербовым орлом на макушке. Точно такая же украшает встречи Владимира Путина с лидерами других стран в официальной резиденции в Ново-Огарево. Прикрепленная рядом табличка сообщала, что в далеком 2002 году художников керамической мастерской «Гильдия Мастеров» попросили сделать сразу две «в связи с сжатыми сроками и особой значимостью заказа» на случай непредвиденных форс-мажорных обстоятельств. На выставке можно было посмотреть на вторую печь, а рядом на стенде — как печь первая смотрится в компании Путина и Обамы или Путина и Меркель, а то и Путина, и Киссинджера.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Смотрите, здесь на изразцах два льва, и на всех фото — два лидера», — пояснил корреспонденту «Фонтанки» символику печи руководитель мастерской Юрий Волкотруб. И рассказал, что, когда творение петербургских мастеров устанавливали в резиденции, одному из государевых людей чем-то не приглянулись львы. «Но я-то уже ничего не боюсь, потому что Людмила Александровна к тому времени уже сказала, что ей нравится, — вспоминал Волкотруб. — И мнение клерка меня вообще не интересует. А он продолжает наезжать: «Львов убирай». Как убирай? Место встречи двух лидеров, поэтому два льва. И в этот момент, как в сказке, появляется Людмила Александровна Путина и тихо спрашивает: «А кому не нравится печка?» Этот человек молниеносно аннигилировал. А потом я узнал, что это был Дмитрий Песков».

После выставки гости отправились в Комендантский дом, где приступили к пленарному заседанию научно-практической конференции. Вела его научный руководитель центра непрерывного педагогического образования РАО Елена Казакова. Участники начали по очереди высказываться по существу объединившего их вопроса.



«Мы видим, что Россия осталась единственной страной, уже свободной, но которая сохранила православие, — заявил настоятель Петропавловского собора архимандрит Александр (Фёдоров). — Россия — преемница христианской Римской империи, от Рима к Византии, хотя для Петра Великого важны были светские атрибуты. Но за геополитикой стояла духовная составляющая. После Петра наше Отечество — на самом высоком гребне своей истории. Сегодня мы видим много трудностей. Какую-то зависть к России со стороны других народов, которые не выдержали этой высокой планки сохранения духовной жизни на высочайшем уровне и свободы».

Режиссер и историк Виктор Правдюк прочел доклад о «Святой Руси» в имперском сознании. «Никакая империя не создавалась в таком единстве с православной верой. Человек Российской империи со Святой Русью в сердце дошел до Тихого океана и Аляски, и Русской Америки. Большинство малых народов империи были не завоеваны, а присоединены или присоединились сами, — говорил Правдюк. — Посмотрите на географическую карту. Русь выделена из мира, избрана для особой цели сохранения и распространения истинной веры. Сегодня необходимо помочь народу нашему вернуть это призвание». Затем Правдюк отметил, что в годы Смуты говорили о прямых русских людях и кривых русских людях, пошатнувшихся и предавших Святую Русь. «А у Карла Маркса при упоминании Российской империи выступали фурункулы на лице, — продолжал докладчик. — Он прикрывал их бородой, но умер от болезни, которая называется фурункулез. Из ненависти своего друга Энгельс сделал вывод, что ни одна революция не сможет достичь окончательной победы, пока существует теперешнее русское государство. Наш народ был объявлен самым реакционным, и прогрессивному человечеству предписывалось от него избавиться». В заключение спикер подчеркнул, что человек, у которого есть святыни, не может быть нищим или несчастным.



Легцок лама Дарижапов, Ширээтэ Анинского дацана Буддийской традиционной Сангхи, показал собравшимся небольшой фильм, собственно, о дацане. Оказалось, что в нем находился целый алтарь, посвященный российским царям — с портретами, знаменами и верительными грамотами. Но сейчас старинный храм стоит в руинах, а восстановить его без помощи государства и меценатов невозможно.

Директор фонда «Наследие» Императорского фарфорового завода Светлана Краева рассказала об истории создания серии статуэток Павла Каменского «Народности России». В основу легла первая в истории перепись населения 1897 года. До революции завод успел выпустить 74 скульптуры, самое полное собрание которых теперь хранится в фонде Государственного Эрмитажа. Современная серия была начата в 2012 году. В ней есть даже фигурки детей. Скульпторы скрупулезно работают в архивах и отправляются в этнографические экспедиции, чтобы собрать материал о внешнем облике и костюме изображаемых народов. «На детской фигурке мальчика-ненца на одежде в районе шеи скульптор даже изобразил кольцо, — рассказала Светлана Краева. — За это кольцо ребенка привязывали к чуму, когда он гулял, чтобы не потерялся».



Упоминали во время заседания и новый брендбук Санкт-Петербурга. Разговор о символах и знаках заставил корреспондента «Фонтанки» пристально всмотреться в эмблемы Российского исторического общества и подивиться, какая все-таки на ней огромная и длинная рука у старосты Минина. Видимо, так обозначена перспектива. Радует, что не наша, а иноземных захватчиков. К новому логотипу Государственного музея истории Санкт-Петербурга больше вопросов. То ли чередование букв З и Х (в произвольном, впрочем, порядке), то ли схематическое изображение некоего процесса видятся в этих простых линиях. А может быть, это недавнее дело блогерши, присевшей без штанов на фоне Исаакия сбивает с толку и заставляет корреспондента видеть сочные полушария там, где их нет.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Конференция продолжится 3 ноября. В программе — русско-византийский стиль в храмовом зодчестве, государственная символика на почтовых карточках и на цеховых знаменах, «Салюты со стен Петропавловской крепости: от Петра I до Николая II», «Россия как империя-донор нравственных оснований русской государственности» и многое другое. По словам Елены Казаковой, впоследствии все доклады будут изданы в виде сборника.

«Когда дома меня попросят рассказать, о чем была наша сегодняшняя конференция, я скажу, что мы всматривались в знаки и символы, — сказала Елена Казакова. — Они были очень разные. Если бы кто-то из молодых блогеров попробовал взять наши доклады и поставить облако тэгов, чтобы понять, как мы воспринимаем идею 300-летия. А говорить нужно будет о красоте, справедливости, заботе и уважении, о том, что мы вместе, о свободе и ответственности, о памяти, труде и о празднике».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»