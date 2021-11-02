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Netflix запускает пять видеоигр для Android. Там будут «Очень странные дела»

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Netflix 3 ноября запустит раздел с видеоиграми, доступный в приложениях для Andriod по всему миру. Все подписчики смогут играть без дополнительной платы, сообщает 2 ноября пресс-служба компании.

Там будут две игры по мотивам сериала «Очень странные дела»: Stranger Things: 1984 (как поясняет vc.ru, приключенческий 2D-экшен с пискельной графикой) и Stranger Things 3: The Game — продолжение с 12 персонажами. Также будут представлены игры Card Blast (составление выигрышных комбинаций из карт), Shooting Hoops (игра с симуляцией физики, где нужно толкать мяч в корзину, стреляя в него дротиками) и Teeter Up (нужно направить шар в лунку с помощью движущейся платформы).

Играть можно будет с нескольких устройств под одной учетной записью, кроме детских профилей. Для некоторых игр не потребуется доступ к интернету, уточняют в Netflix.

О разработке игр компания заявила в июле. Предполагалось, что они станут доступны пользователям в 2022 году.

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Комментарии (1)

hal9000
Честно говоря играть на смартфоне это что то с Дзюбой связано...лучшеб нормальные игры делали для компа... ато похоже в этом году ничего толком нового и небудет
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