Netflix запускает пять видеоигр для Android. Там будут «Очень странные дела»

Netflix 3 ноября запустит раздел с видеоиграми, доступный в приложениях для Andriod по всему миру. Все подписчики смогут играть без дополнительной платы, сообщает 2 ноября пресс-служба компании.



Там будут две игры по мотивам сериала «Очень странные дела»: Stranger Things: 1984 (как поясняет vc.ru, приключенческий 2D-экшен с пискельной графикой) и Stranger Things 3: The Game — продолжение с 12 персонажами. Также будут представлены игры Card Blast (составление выигрышных комбинаций из карт), Shooting Hoops (игра с симуляцией физики, где нужно толкать мяч в корзину, стреляя в него дротиками) и Teeter Up (нужно направить шар в лунку с помощью движущейся платформы).