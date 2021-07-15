Bloomberg: Netflix добавит видеоигры в свой сервис в 2022 году

Как сообщает агентство Bloomberg 15 июля, пользователи стримингового сервиса Netflix с 2022 года смогут не только смотреть фильмы и сериалы, но и играть в видеоигры. Набирать команду разработчиков начнут в ближайшие месяцы.

По информации издания, 14 июля компания объявила о том, что пост вице-президента подразделения по разработке игр займет бывший менеджер компаний Electronic Arts и Facebook Майк Верду. Он отвечал за разработку мобильных версий игр Sims, Plants vs. Zombies, серии Star Wars и других проектов, в том числе связанных с технологиями виртуальной реальности.