FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Bloomberg: Netflix добавит видеоигры в свой сервис в 2022 году

Бывший менеджер Electronic Arts и Facebook Майк Верду займется разработкой видеоигр для Netflix.

Как сообщает агентство Bloomberg 15 июля, пользователи стримингового сервиса Netflix с 2022 года смогут не только смотреть фильмы и сериалы, но и играть в видеоигры. Набирать команду разработчиков начнут в ближайшие месяцы.

По информации издания, 14 июля компания объявила о том, что пост вице-президента подразделения по разработке игр займет бывший менеджер компаний Electronic Arts и Facebook Майк Верду. Он отвечал за разработку мобильных версий игр Sims, Plants vs. Zombies, серии Star Wars и других проектов, в том числе связанных с технологиями виртуальной реальности.

Планируется, что видеоигры войдут в уже существующие подписки и брать за них дополнительную плату сервис пока не собирается.

Ранее «Фонтанка» писала, что Netflix выпустил документальный фильм «Как стать тираном». В качестве заставки к трейлеру был выбран плакат с изображением лидера СССР Иосифа Сталина в окружении пионеров.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний