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Netflix выпускает фильм о главных тиранах XX века. На постере — Сталин

Компания Netflix анонсировала выход документального фильма «Как стать тираном». Премьера ленты о самых ужасных правителях прошлого века намечена на пятницу, 9 июля, — сообщается в трейлере фильма на YouTube.

В качестве заставки к трейлеру выбран плакат с изображением лидера СССР Иосифа Сталина в окружении пионеров.

Фото: Фото — скриншот YouTube / Netflix
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Помимо советского лидера, в видео мелькают кадры хроники, где запечатлены Адольф Гитлер, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, Роберт Мугабе, Бенито Муссолини, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Фильм дополнен анимацией, где есть сцена, как Адольф Гитлер передаёт перо для чернил Иосифу Сталину. Вероятно, речь идёт о подписании пакта о ненападении между СССР и Германией накануне Великой Отечественной войны, одним из результатов чего стал раздел Польши в 1939 году.

В 2018 году в России разразился скандал с комедийным фильмом «Смерть Сталина», который сначала получил прокатное удостоверение, а потом Минкульт его отозвал. Фильм проверяла Генпрокуратура, но не нашла нарушений. ВЦИОМ сообщал, что посмотреть фильм хотели бы 58 % россиян. Режиссёр ленты сказал в 2019 году, что в России «Смерть Сталина» была пиратским образом скачана из Интернета полтора миллиона раз.

Осенью 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм и нацизм.

«Сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма», — отреагировал тогда Владимир Путин на решение евродепутатов. «Приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию — это верх цинизма», — повторил российский лидер в декабре того же года.

В начале 2020 года польский парламент принял резолюцию о противодействии манипулированию историей, после чего Владимир Путин заявил, что «заткнет рот тем, кто пытается переиначить историю». В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Польшу «молчаливым пособником» Гитлера.

1 июля в России был введён законодательный запрет на сравнение СССР и нацистской Германии.

Фото: Фото — скриншот YouTube / Netflix

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Комментарии (9)

Раневский
Да наделал делов, страна на первом месте в мире была по всем показателям, а сейчас где?!
atty
Очень хочется верить, что когда-нибудь будут так-же озвучены деяния ещё пары уже современных персонажей пожилого возраста и советского происхождения.
Oleg_I
Смерть Сталина - отличный фильм в стиле "черная комедия", со свойственными жанру преувеличениями. Я, правда, почти не смеялся, слишком уж по живому. Но актеры замечательные и снято хорошо.
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