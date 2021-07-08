Фильм дополнен анимацией, где есть сцена, как Адольф Гитлер передаёт перо для чернил Иосифу Сталину. Вероятно, речь идёт о подписании пакта о ненападении между СССР и Германией накануне Великой Отечественной войны, одним из результатов чего стал раздел Польши в 1939 году.

В 2018 году в России разразился скандал с комедийным фильмом «Смерть Сталина», который сначала получил прокатное удостоверение, а потом Минкульт его отозвал. Фильм проверяла Генпрокуратура, но не нашла нарушений. ВЦИОМ сообщал, что посмотреть фильм хотели бы 58 % россиян. Режиссёр ленты сказал в 2019 году, что в России «Смерть Сталина» была пиратским образом скачана из Интернета полтора миллиона раз.



Осенью 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм и нацизм.



«Сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма», — отреагировал тогда Владимир Путин на решение евродепутатов. «Приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию — это верх цинизма», — повторил российский лидер в декабре того же года.



В начале 2020 года польский парламент принял резолюцию о противодействии манипулированию историей, после чего Владимир Путин заявил, что «заткнет рот тем, кто пытается переиначить историю». В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Польшу «молчаливым пособником» Гитлера.