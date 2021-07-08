Компания Netflix анонсировала выход документального фильма «Как стать тираном». Премьера ленты о самых ужасных правителях прошлого века намечена на пятницу, 9 июля, — сообщается в трейлере фильма на YouTube.
В качестве заставки к трейлеру выбран плакат с изображением лидера СССР Иосифа Сталина в окружении пионеров.
Помимо советского лидера, в видео мелькают кадры хроники, где запечатлены Адольф Гитлер, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, Роберт Мугабе, Бенито Муссолини, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.
Фильм дополнен анимацией, где есть сцена, как Адольф Гитлер передаёт перо для чернил Иосифу Сталину. Вероятно, речь идёт о подписании пакта о ненападении между СССР и Германией накануне Великой Отечественной войны, одним из результатов чего стал раздел Польши в 1939 году.
В 2018 году в России разразился скандал с комедийным фильмом «Смерть Сталина», который сначала получил прокатное удостоверение, а потом Минкульт его отозвал. Фильм проверяла Генпрокуратура, но не нашла нарушений. ВЦИОМ сообщал, что посмотреть фильм хотели бы
Осенью 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм и нацизм.
«Сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма», — отреагировал тогда Владимир Путин на решение евродепутатов. «Приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию — это верх цинизма», — повторил российский лидер в декабре того же года.
В начале 2020 года польский парламент принял резолюцию о противодействии манипулированию историей, после чего Владимир Путин заявил, что «заткнет рот тем, кто пытается переиначить историю». В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Польшу «молчаливым пособником» Гитлера.
1 июля в России был введён законодательный запрет на сравнение СССР и нацистской Германии.