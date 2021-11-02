СК проверяет случай с ребенком, которому стало плохо в самолете, не долетевшем до Москвы из-за тумана

Как сообщает пресс-служба ведомства, с такими проблемами столкнулись более 30 воздушных судов. Также проверяют случай с ребенком, которому стало плохо в самолете, летевшем из Краснодара в Москву и севшем из-за тумана в Нижнем Новгороде. На месте работают следователи.

Следственный комитет выясняет обстоятельства длительных задержек авиарейсов в нижегородском аэропорту Стригино. 2 ноября из-за сильного тумана многие самолеты не могли сесть в Москве, поэтому вынужденно приземлялись в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что инцидент с ребенком произошел на судне авиакомпании «Победа», пассажиры ждали вылета в столицу семь часов. Аэропорт не смог предоставить трап, поэтому невозможно было их высадить или доставить на борт еду и воду.



В пресс-службе «Победы» это подтвердили, уточнив, что экипаж спасал ребенка с помощью кислородных баллонов. По словам представителя авиакомпании, когда в аэропорт сообщили о состоянии маленького пассажира, трап все же подогнали, и ребенка передали врачам.

