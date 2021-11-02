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Ребенку стало плохо в самолете «Победы», который не мог сесть в Москве из-за тумана

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Ребенку стало плохо в самолете авиакомпании «Победа», который летел из Краснодара в Москву, но приземлился в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана во Внуково. Пассажиры ждали вылета в столицу семь часов, сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на близкий к аэропорту источник.

«Аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более семи часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт. Сейчас вызвали скорую для ребенка», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Победы» это подтвердили, уточнив, что экипаж спасал ребенка с помощью кислородных баллонов. По словам представителя авиакомпании, когда в аэропорт сообщили о состоянии маленького пассажира, трап все же подогнали, и сейчас ребенка передали врачам.

Из-за сильного тумана 2 ноября в Москве задержали десятки рейсов, в том числе из Пулково, а некоторые отменили.

О тумане с видимостью 200–700 метров москвичей предупреждали в МЧС. Ожидалось, что он сохранится до 10 часов утра 2 ноября. Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

Туманы накрыли не только Москву, но множество российских регионов, в том числе Ленинградскую область.

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