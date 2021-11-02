«Злостно уклонялась от обязанностей». Уголовные дела возбудили в отношении матери убитых в Кызыле девочек

В Кызыле (Республика Тыва) УМВД возбудило уголовные дела в отношении матери девочек, в убийстве которых обвиняют ее сожителя. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что ранее судимая и находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а должностные лица данного органа надлежащий контроль не осуществляли», — заявили в ведомстве.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от административного надзора и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
Также дело о халатности возбудили в отношении должностных лиц, которые должны были осуществлять надзор, и сотрудников органов опеки и попечительства.
Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО 23-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух девочек.