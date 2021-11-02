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«Злостно уклонялась от обязанностей». Уголовные дела возбудили в отношении матери убитых в Кызыле девочек

В отношении матери погибших девочек в Кызыле возбудили уголовные дела

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В Кызыле (Республика Тыва) УМВД возбудило уголовные дела в отношении матери девочек, в убийстве которых обвиняют ее сожителя. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что ранее судимая и находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а должностные лица данного органа надлежащий контроль не осуществляли», — заявили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от административного надзора и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Также дело о халатности возбудили в отношении должностных лиц, которые должны были осуществлять надзор, и сотрудников органов опеки и попечительства.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО 23-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух девочек.

По версии следствия, обвиняемый снимал квартиру у матери девочек на улице Лопсанчапа в Кызыле. Вечером 30 октября он вернулся домой около 22 часов и несколько раз сделал замечания детям, чтобы они не шумели. Около двух ночи он вытолкнул из окна восьмого этажа сначала одного, а затем второго ребенка.

Как писала «Фонтанка», 9-летняя девочка скончалась от многочисленных травм на месте происшествия, а 14-летнюю пытались спасти врачи, но она умерла в больнице.

Мать погибших ранее была судима и состояла на учёте в УМВД Республики Хакасии. Её дети воспитывались в приемной семье, откуда женщина без уведомления органов опеки забрала их в начале учебного года.

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Комментарии (2)

Nafanka
обвиняемый снимал квартиру у матери девочек на улице Лопсанчапа в Кызыле. Вечером 30 октября он вернулся домой около 22 часов и несколько раз сделал замечания детям, чтобы они не шумели. Около двух ночи он вытолкнул из окна восьмого этажа сначала одного, а затем второго ребенка
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Журналисты не понимают, что значит "снимать квартиру"? Чьи дети могут быть в съёмной квартире? Из окна какой или чьей квартиры "вытолкнул" квартиросъёмщик детей в 2 часа ночи? Как попал в эту квартиру? Где или в какой ещё квартире была "мать", когда детей "выталкивали в окно"? Переехать из деревни в квартиру даже в городке - это не самая "падшая женщина" и ещё одну квартиру сдавать... Там, вроде ранее писали, что дети в какую-то непростую (для тех мест) школу пошли... Интересно, все врут всем?! Это у нас теперь такое жизненное кредо?
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