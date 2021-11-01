Мать убитых в Туве девочек состояла на учёте, они воспитывались в приёмной семье

Мать несовершеннолетних сестер, погибших в Кызыле, была судима и состояла на учёте УМВД Республики Хакасии. Задержанный находился в федеральном розыске. Об этом сообщает 1 ноября городская мэрия во «ВКонтакте».



Девочки, по данным администрации, воспитывались в приёмной семье в Тоджинском районе Тывы. Как уже писала «Фонтанка», в столицу республики девочки переехали в начале этого учебного года. «По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены», — отмечается в сообщении. Мать девочек в феврале этого года написала заявление, что переезжает в Абакан учиться, и после этого о своём пребывании в Кызыле в органы внутренних дел не сообщала. Про мужчину, задержанного по подозрению в убийстве, известно, что он снимал комнату у матери девочек.