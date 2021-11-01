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Мать убитых в Туве девочек состояла на учёте, они воспитывались в приёмной семье

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Мать несовершеннолетних сестер, погибших в Кызыле, была судима и состояла на учёте УМВД Республики Хакасии. Задержанный находился в федеральном розыске. Об этом сообщает 1 ноября городская мэрия во «ВКонтакте».

Девочки, по данным администрации, воспитывались в приёмной семье в Тоджинском районе Тывы. Как уже писала «Фонтанка», в столицу республики девочки переехали в начале этого учебного года. «По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены», — отмечается в сообщении. Мать девочек в феврале этого года написала заявление, что переезжает в Абакан учиться, и после этого о своём пребывании в Кызыле в органы внутренних дел не сообщала. Про мужчину, задержанного по подозрению в убийстве, известно, что он снимал комнату у матери девочек.

«Поручил своим заместителям внепланово отработать семьи, состоящие на учёте в городе Кызыле», — прокомментировал мэр Кызыла Карим Сагаан-оол.

О смерти двух сестёр 9 и 14 лет в Кызыле стало известно утром 31 октября. Их нашли возле одного из домов по улице Лопсанчапа. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 23-летний мужчина. Позднее СМИ написали, что подозреваемый в убийстве двух сестёр в Кызыле является их родственником. Он мог выбросить девочек из окна. По данным источника, мужчина находился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда по делу об угоне машины.

Местная жительница рассказала «Вечерней Москве», что слышала в день преступления. «Я проснулась от громкого звука, похожего на хлопок, — говорит она. — Подумала, взрыв какой-то произошел, но потом услышала крики. Дети мои спали еще, я попросила супруга проверить, откуда доносятся звуки. Когда крики повторились, я быстро сообразила. Не стала уже выходить, позвонила в полицию». По словам женщины, это был детский голос, который сопровождался «непонятными стуками».

«Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей. Они на 8-м этаже вроде жили. Так жаль…» — делится женщина. Она отметила, что мать девочек уделяла им мало внимания, «всё время где-то работала», а задержанного мужчину она раньше не видела.

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