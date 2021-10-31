В Тыве найдены мертвыми две несовершеннолетние сестры. Подозреваемый в их убийстве уже задержан

Сотрудники Следственного комитета по Республике Тыва выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних сестер 9 и 14 лет, которые были обнаружены возле одного из домов по улице Лопсанчапа города Кызыл.



Как уточнили в СК, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 5 утра в воскресенье, 31 октября. Две несовершеннолетние девочки были найдены с множественными травмами. 9-летняя скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное в отношении малолетних).

