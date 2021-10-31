Тувинский губернатор рассказал о семье двух убитых сестёр в Кызыле

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг раскрыл некоторые подробности о семье двух убитых несовершеннолетних сестёр в Кызыле. В частности, он указал, что они переехали в столицу региона в начале этого учебного года из Тоджинского района республики. В настоящий момент туда выехала комиссия чиновников.



«Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало... Выясняются все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа», — написал Ховалыг 31 октября на своей странице «ВКонтакте».

