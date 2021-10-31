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Тувинский губернатор рассказал о семье двух убитых сестёр в Кызыле

Семья убитых в Тыве девочек переехала в Кызыл из Тоджи

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Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг раскрыл некоторые подробности о семье двух убитых несовершеннолетних сестёр в Кызыле. В частности, он указал, что они переехали в столицу региона в начале этого учебного года из Тоджинского района республики. В настоящий момент туда выехала комиссия чиновников.

«Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало... Выясняются все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа», — написал Ховалыг 31 октября на своей странице «ВКонтакте».

Глава республики также отметил, что трагический случай свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока региона.

«Фонтанка» писала, что о смерти двух сестёр 9 и 14 лет в Кызыле стало известно утром в воскресенье, 31 октября. Их нашли возле одного из домов по улице Лопсанчапа. По подозрению в убийстве был оперативно задержан ранее судимый 23-летний мужчина. В Сети появилось видео с места происшествия.

Позднее СМИ сообщили, что подозреваемый в убийстве двух сестёр в Кызыле является их родственником. Он мог выбросить девочек из окна. По данным источника, мужчина находился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда по делу об угоне машины.

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Комментарии (3)

Кровокрас
верните эту тыву обратно в китай, какое вообще отношение россия имеет к этой помойке ?
Владислав М
Я правильно понял, что семья сама укрывала у себя объявленного в розыск родственника рецидивиста?
Жора__
отправить туда Шойгу, пусть рулит на своей Родине! Может толку больше будет!
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