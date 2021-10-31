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Опубликовано видео с места убийства двух девочек-сестёр в Кызыле

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В интернете появилось видео с места убийства двух девочек 9 и 14 лет в Кызыле. Его со ссылкой на МВД РФ 31 октября публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

«Фонтанка» писала, что двух девочек-сестёр с многочисленными травмами обнаружили возле одного из домов в Кызыле около 5 утра. Девятилетняя умерла на месте, четырнадцатилетняя — немногим позднее в больнице. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних. Его расследование продолжается.

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