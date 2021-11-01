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Обвиняемого в убийстве двух девочек в Кызыле из-за шума отправили в СИЗО

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В Кызыле (Республика Тыва) суд отправил под стражу 23-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух девочек. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, уроженец Тес-Хемского района снимал квартиру у матери пострадавших девочек на улице Лопсанчапа в Кызыле. Вечером 30 октября он вернулся домой около 22 часов и несколько раз сделал замечания девочкам, чтобы они не шумели. Около двух ночи он вытолкнул из окна восьмого этажа сначала одного, а затем второго ребенка.

Как писала «Фонтанка», 9-летняя девочка скончалась от многочисленных травм на месте происшествия, а 14-летнюю пытались спасти врачи, но она умерла в больнице.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Мать погибших девочек ранее была судима и состояла на учёте УМВД Республики Хакасии. Её дети воспитывались в приемной семье, откуда женщина без уведомления органов опеки забрала их в начале учебного года.

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Комментарии (2)

Cashmare
"Её дети воспитывались в приемной семьИ, откуда женщина ... ЗАБРАЛ их", вай сложный рюззкай изык нирадной уася
obliteration
В смысле без уведомления, что за прекрывание пятых точек ? Органы опеки никак не должны все варианты учитывать чтоли ? Что за бардак в этом никчемном ведомстве ???
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