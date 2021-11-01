Обвиняемого в убийстве двух девочек в Кызыле из-за шума отправили в СИЗО

В Кызыле (Республика Тыва) суд отправил под стражу 23-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух девочек. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.



По версии следствия, уроженец Тес-Хемского района снимал квартиру у матери пострадавших девочек на улице Лопсанчапа в Кызыле. Вечером 30 октября он вернулся домой около 22 часов и несколько раз сделал замечания девочкам, чтобы они не шумели. Около двух ночи он вытолкнул из окна восьмого этажа сначала одного, а затем второго ребенка.

