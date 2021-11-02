Когда в Петербурге заработают «прокачанные» пункты вакцинации в ТЦ

Пункты вакцинации в нескольких ТЦ Петербурга, которым увеличивают мощность по поручению губернатора Александра Беглова, заработают в конце этой — начале следующей недели, сообщили в Смольном.

«На сегодняшний день в ТЦ «Заневский каскад» подобран и обучен персонал, подготавливается помещение, планируемый срок открытия — 7 ноября, в ТЦ «Пик» выделено дополнительное помещение, проводится ремонт, ожидаемое начало работы — 8 ноября», — говорится в сообщении от 2 ноября.



Востребованы у петербуржцев оказались и новые пункты вакцинации в стоматологических поликлиниках № 2 и № 3 Василеостровского района. С 25 октября в них суммарно привились 986 человек. В ТЦ на проспекте Большевиков за это время привито 320 человек, в ТЦ «Космос» — 516.



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