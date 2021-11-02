FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Когда в Петербурге заработают «прокачанные» пункты вакцинации в ТЦ

Прививочным пунктам в ТЦ Петербурга увеличат мощность

1
Печать

Пункты вакцинации в нескольких ТЦ Петербурга, которым увеличивают мощность по поручению губернатора Александра Беглова, заработают в конце этой — начале следующей недели, сообщили в Смольном.

«На сегодняшний день в ТЦ «Заневский каскад» подобран и обучен персонал, подготавливается помещение, планируемый срок открытия — 7 ноября, в ТЦ «Пик» выделено дополнительное помещение, проводится ремонт, ожидаемое начало работы — 8 ноября», — говорится в сообщении от 2 ноября.

Востребованы у петербуржцев оказались и новые пункты вакцинации в стоматологических поликлиниках № 2 и № 3 Василеостровского района. С 25 октября в них суммарно привились 986 человек. В ТЦ на проспекте Большевиков за это время привито 320 человек, в ТЦ «Космос» — 516.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — читайте в инструкции «Фонтанки».

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

снегурочка
Персонал подобран из кого? (или где?)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний