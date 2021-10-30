Беглов поручил увеличить мощности пунктов вакцинации в ТЦ из-за очередей

По словам Беглова, на сегодняшний день в Петербурге полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 1 млн 890 тысяч человек. Губернатор призвал жителей сделать прививку.

В субботу глава города посетил пункты в ТК «Пик» и «Заневский каскад», очереди заставили принять меры. «По итогам общения с горожанами, Александр Беглов дал поручение в течение недели расширить площади пунктов, а в «Заневском каскаде» в течение суток в два раза увеличить количество медперсонала», — говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить мощности пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Смольного.

«Наша задача — достичь коллективного иммунитета, а это возможно при 80% вакцинации всего населения. В отдельных районах, например в Адмиралтейском, эта цифра достигнута. Но в среднем по городу — 54% привитых. Этого мало. Продолжаем работать, все указания даны. Вакцины достаточно», — сказал он.



Об очередях на вакцинацию в торговых центрах Петербурга после объявления о QR-кодах писала «Фонтанка». Посмотрите, как это выглядело в «Галерее».



Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец напомнил, что в период нерабочих дней все пункты вакцинации от коронавируса в Петербурге будут работать в обычном режиме. Прививку можно сделать в 175 стационарных и 45 мобильных пунктах.

