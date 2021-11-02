В Петербург приехали первые газовые автобусы новой партии «Пассажиравтотранса»

Как сообщил ПАТ 2 ноября, в Петербург прибыли первые пять автобусов марки НЕФАЗ 5299–0000040–57, закупленные в этом году. Помимо традиционных требований (низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, современная система оплаты проезда и USB- зарядки) они оборудованы системой интеллектуальной помощи водителю, которая должна снизить влияние человеческого фактора на возникновение ДТП. Салон рассчитан на 89 человек (28 мест для сидения).
«Фонтанка» писала о закупке 20 автобусов НЕФАЗ на газомоторном топливе. Сейчас у «Пассажиравтотранса» 229 машин на компримированном природном газе. Компания проводит закупку 2 электробусов и 4 автобусов на сжиженном газе. Подробнее о ее планах закупки экологичного подвижного состава на ближайшие годы — в том числе с привлечением федеральных средств — читайте в нашем материале.