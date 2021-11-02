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В Петербург приехали первые газовые автобусы новой партии «Пассажиравтотранса»

«Пассажиравтотранс» начал получать автобусы НЕФАЗ по контракту на 20 машин на газомоторном топливе. Общая стоимость контракта — 322,8 млн рублей.

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Как сообщил ПАТ 2 ноября, в Петербург прибыли первые пять автобусов марки НЕФАЗ 5299–0000040–57, закупленные в этом году. Помимо традиционных требований (низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, современная система оплаты проезда и USB- зарядки) они оборудованы системой интеллектуальной помощи водителю, которая должна снизить влияние человеческого фактора на возникновение ДТП. Салон рассчитан на 89 человек (28 мест для сидения).

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«Фонтанка» писала о закупке 20 автобусов НЕФАЗ на газомоторном топливе. Сейчас у «Пассажиравтотранса» 229 машин на компримированном природном газе. Компания проводит закупку 2 электробусов и 4 автобусов на сжиженном газе. Подробнее о ее планах закупки экологичного подвижного состава на ближайшие годы — в том числе с привлечением федеральных средств — читайте в нашем материале.

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Комментарии (3)

tannacat
поганые автобусы, душно в них. Маленькие окна и наверняка не открываются, а только откидываются. В транспорте должен нормально проветриваться салон. Тем более в условиях пандемии коронавируса. И не надо втирать про горячо любимые руководством кондиционеры - мало того, что от них холодно, так они еще вонючий мертвый воздух туда-обратно гоняют, с вирусами и бактериями.
User329
Ну наконец-то вонючие дизели вытесняются газом.
f0ntan
"Неф" в названии марки автобуса от слова "нефть"? Дизайн тоже не ахти. Старомодный. Похожи на зеленые Лиазы
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