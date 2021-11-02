Введение новых правил медосвидетельствования водителей отложат еще на два месяца

Проект предусматривает проведение в рамках медосвидетельствования лабораторных исследований в отношении групп риска. К ним относятся водители и кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств и те, кто возвращает права после лишения. Как говорится в пояснительной записке, среди проходивших медосвидетельствование водителей доля употреблявших наркотики выросла с 12,2% в 2013 году до 25,9% в 2020 году, а доля пьяных, хоть и снизилась с 86,4% до 72,3%, все еще остается очень высокой.

Ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители анализы на психоактивные вещества и алкоголизм Минздрав собирался еще 22 ноября 2019 года. Однако из-за предположений о том, что это приведет к подорожанию медкомиссии, планы вызвали ажиотаж и очереди в наркодиспансеры, и вступление изменений в силу перенесли на 1 июля 2020 года, потом на 1 января 2021 года, затем действующие правила продлили еще раз — до 31 декабря 2021 года.