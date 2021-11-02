В Кремле прокомментировали возможность продлить ковиканикулы после 7 ноября

В Кремле подтвердили возможность продлить нерабочие дни в России, но призвали ориентироваться на официальную информацию. Петербургские соседи уже воспользовались особыми полномочиями.



«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 ноября в ответ на вопрос о том, завершится ли локдаун после 7-го числа.

Он напомнил, что в условиях пандемии особыми полномочиями обладают регионы. Таким образом, даже без всероссийских «каникул» добавить ещё одну нерабочую неделю могут местные власти.