В Кремле прокомментировали возможность продлить ковиканикулы после 7 ноября

В Кремле подтвердили возможность продлить нерабочие дни в России, но призвали ориентироваться на официальную информацию. Петербургские соседи уже воспользовались особыми полномочиями.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 ноября в ответ на вопрос о том, завершится ли локдаун после 7-го числа.
Он напомнил, что в условиях пандемии особыми полномочиями обладают регионы. Таким образом, даже без всероссийских «каникул» добавить ещё одну нерабочую неделю могут местные власти.
«План действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», — цитирует Пескова РИА Новости.
Эту возможность первыми в стране использовали в Новгородской области. В Петербурге на прошлой неделе заявили, что жёстких ограничений после 7 ноября не планируют. Однако на сегодняшний день ожидаемых улучшений по COVID-19 не увидели.