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В Кремле прокомментировали возможность продлить ковиканикулы после 7 ноября

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В Кремле подтвердили возможность продлить нерабочие дни в России, но призвали ориентироваться на официальную информацию. Петербургские соседи уже воспользовались особыми полномочиями.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 ноября в ответ на вопрос о том, завершится ли локдаун после 7-го числа.

Он напомнил, что в условиях пандемии особыми полномочиями обладают регионы. Таким образом, даже без всероссийских «каникул» добавить ещё одну нерабочую неделю могут местные власти.

«План действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», — цитирует Пескова РИА Новости.

Эту возможность первыми в стране использовали в Новгородской области. В Петербурге на прошлой неделе заявили, что жёстких ограничений после 7 ноября не планируют. Однако на сегодняшний день ожидаемых улучшений по COVID-19 не увидели.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков" - ну и зачем Вы, Дмитрий Сергеевич, слухи распускали?
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