За предпоследнюю неделю октября территориальные органы МВД России возбудили 14 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом 2 ноября сообщает «МВД-Медиа».
За указанный период полиция провела 1 326 различных мероприятий, установила 26 лиц, нарушивших закон, выявлено 216 ресурсов, через которые продавали фальсифицированные сертификаты.
Всего во втором полугодии 2021 года возбуждено 503 уголовных дела, 293 человека получили статус подозреваемых и обвиняемых. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных сайтов.
Напомним, в Петербурге врача и медсестер из поликлиники Первого меда обвиняют в фиктивной вакцинации за деньги.
За неделю в России возбудили 14 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации
За предпоследнюю неделю октября территориальные органы МВД России возбудили 14 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом 2 ноября сообщает «МВД-Медиа».