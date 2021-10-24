Суд в Петербурге не стал арестовывать врача, подозреваемого в фиктивной вакцинации за деньги

Приморский районный суд отказал следствию в аресте врача общей практики ПСПбГМУ им. Академика Павлова (поликлиника № 31 с КДЦ) Раджаба Мирзеханова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 24 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Совокупности доказательств, подтверждающих необходимость избрания Мирзеханову стражи, и невозможности достижения целей предварительного расследования и судопроизводства путем применения менее строгой меры суду не представлено», — говорится в постановлении.
Мирзеханову избрана мера в виде запрета определенных действий. Отныне ему нельзя выезжать за пределы Петербурга, посещать общественные мероприятия, общаться со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по делу, пользоваться средствами связи, находиться в зданиях и даже подходить к ним ближе чем на 5 километров. Общаться с коллегами ему тоже запрещено.
Медиков из поликлиники при Первом меде подозревают в фиктивной вакцинации за деньги. В деле кроме Мирзеханова еще четыре медсестры.