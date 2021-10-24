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Суд в Петербурге не стал арестовывать врача, подозреваемого в фиктивной вакцинации за деньги

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Приморский районный суд отказал следствию в аресте врача общей практики ПСПбГМУ им. Академика Павлова (поликлиника № 31 с КДЦ) Раджаба Мирзеханова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 24 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Совокупности доказательств, подтверждающих необходимость избрания Мирзеханову стражи, и невозможности достижения целей предварительного расследования и судопроизводства путем применения менее строгой меры суду не представлено», — говорится в постановлении.

Мирзеханову избрана мера в виде запрета определенных действий. Отныне ему нельзя выезжать за пределы Петербурга, посещать общественные мероприятия, общаться со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по делу, пользоваться средствами связи, находиться в зданиях и даже подходить к ним ближе чем на 5 километров. Общаться с коллегами ему тоже запрещено.

Медиков из поликлиники при Первом меде подозревают в фиктивной вакцинации за деньги. В деле кроме Мирзеханова еще четыре медсестры.

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Комментарии (13)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- проси.ть, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
/me
>> ... находиться в зданиях и даже подходить к ним ближе чем на 5 километров.

Замерзнет ведь человек. Для шалаша уже не та погода
260569221
Бастрыкин- срочно бери на свой контроль, срочно!!!!!!
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