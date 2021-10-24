Суд в Петербурге не стал арестовывать врача, подозреваемого в фиктивной вакцинации за деньги

Приморский районный суд отказал следствию в аресте врача общей практики ПСПбГМУ им. Академика Павлова (поликлиника № 31 с КДЦ) Раджаба Мирзеханова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 24 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



«Совокупности доказательств, подтверждающих необходимость избрания Мирзеханову стражи, и невозможности достижения целей предварительного расследования и судопроизводства путем применения менее строгой меры суду не представлено», — говорится в постановлении.