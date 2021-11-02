FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Суровую зиму предсказывает соня-полчок. Она заснула раньше срока

Соня-полчок в Москве наелась и спит

1
Печать

Несмотря на аномально тёплую погоду, в Московском зоопарке уснула соня-полчок. Причем, как и сурки, довольно рано: в прошлом году она легла спать только в декабре. Возможно, это ещё одно предзнаменование суровой зимы, рассказывают 2 ноября в пресс-службе зоопарка.

пресс-служба Московского зоопарка

Сони обычно зимой не просыпаются и запасов еды не делают. Поэтому, чтобы накопился жировой запас, осенью зверька перевели на высококалорийное питание — орехи и семена. «Ближе к зиме мы утеплим дуплянку сони шерстью, засыплем её дубовыми листьями и сеном, чтобы малютка не замёрзла. Сейчас этого делать не нужно, потому что на улице ещё довольно высокая температура. Если станет слишком тепло, соня может проснуться. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения. Поэтому мы стараемся обеспечить им максимально комфортную зимовку», — объясняет гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
ПоделитьсяПоделиться

В зоопарке уже заснули сурки и соня-полчок. «Скоро мы уложим спать в холодильники наших тушканчиков, также ждем, что впадут в спячку медведи, бурундуки, белогрудые ёжики, еноты и енотовидная собака Буба», — отмечают в пресс-службе.

Выходят из спячки сони, когда в лесу уже есть первые плоды. Они питаются как вегетарианцы — желудями, грецкими орехами, плодами каштана, лещины, буковыми орешками, ягодами и фруктами.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Ареал обитания сони-полчка охватывает большую часть Европы, Кавказ и Малую Азию. Она населяет широколиственные леса на равнинах и в горах. Встречается также в смешанных лесах, фруктовых садах с примесью лещины и диких фруктовых деревьев.

Сони — очень подвижные зверьки, с легкостью бегают по тонким веткам и гладким стволам, часто повисают вниз головой, цепляясь за ветку задними лапами. Прыгают на расстояние в несколько метров. Сони — ночные животные, активность начинается в сумерки. Селятся они в дуплах деревьев, иногда просто в норах между корнями деревьев или делают наружные гнезда. Осенью накапливают жир, набирая до 25–40 % дополнительного веса. В природе зимуют чаще всего в дуплах, собираясь иногда вместе по нескольку особей.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

alexadmin
Срочно растолкайте мерзавку!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний