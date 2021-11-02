Суровую зиму предсказывает соня-полчок. Она заснула раньше срока

Несмотря на аномально тёплую погоду , в Московском зоопарке уснула соня-полчок. Причем, как и сурки, довольно рано: в прошлом году она легла спать только в декабре. Возможно, это ещё одно предзнаменование суровой зимы, рассказывают 2 ноября в пресс-службе зоопарка.

Сони обычно зимой не просыпаются и запасов еды не делают. Поэтому, чтобы накопился жировой запас, осенью зверька перевели на высококалорийное питание — орехи и семена. «Ближе к зиме мы утеплим дуплянку сони шерстью, засыплем её дубовыми листьями и сеном, чтобы малютка не замёрзла. Сейчас этого делать не нужно, потому что на улице ещё довольно высокая температура. Если станет слишком тепло, соня может проснуться. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения. Поэтому мы стараемся обеспечить им максимально комфортную зимовку», — объясняет гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарке уже заснули сурки и соня-полчок. «Скоро мы уложим спать в холодильники наших тушканчиков, также ждем, что впадут в спячку медведи, бурундуки, белогрудые ёжики, еноты и енотовидная собака Буба», — отмечают в пресс-службе.



Выходят из спячки сони, когда в лесу уже есть первые плоды. Они питаются как вегетарианцы — желудями, грецкими орехами, плодами каштана, лещины, буковыми орешками, ягодами и фруктами.

