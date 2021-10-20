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Зима будет суровой. Сурки Московского зоопарка ушли в спячку раньше обычного

Сурки Московского зоопарка погрузились в зимнюю спячку

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Фото: Московский зоопарк
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Сурки Московского зоопарка Арчи, Сара и Нагайна погрузились в спячку раньше обычного срока. Из своей норы они практически перестали выходить ещё в конце сентября, и теперь не выглядывают даже в тёплые солнечные дни — видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе столичного зверинца.

Московский зоопарк

«На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Всё лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: Московский зоопарк
Фото: Московский зоопарк
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В зоопарке уточнили, что сурки Сара и Нагайна по традиции перестали выходить из норы первыми, а Арчи в сентябре ещё какое-то время совершал свои обходы по вольеру. Однако к концу сентября зашёл в сурчину и он. Когда сотрудники зверинца увидели заделанный сеном вход, то поняли, что теперь сурки выйдут только весной.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как обитатели Ленинградского зоопарка, в свою очередь, готовятся к Хэллоуину, поедая тыквы.

Фото: Московский зоопарк

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Комментарии (8)

SERGEY111
Накормили этих сусликов как бенгальских лошадей вот они и вырубились раньше времени - вот и вся примета .
Skazochny
всё что надо знать о рассийском Гидрометцентре
angel of death
хорошо быть сусликом - на работу можно не ходить =)
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