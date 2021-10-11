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Мясные тыквы и осенние композиции. Посмотрите, как готовятся к Хэллоуину обитатели Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке прошла ежегодная акция «Дары осени»

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До Хэллоуина еще далеко, а обитатели Ленинградского зоопарка устроили вечеринку с тыквами уже сейчас. Фотографии с акции «Дары осени» опубликовали 11 октября в Instagram-аккаунте зоопарка.

Животным приготовили особенные угощения — каждому свои, но обязательно с тыквой. Хищники получили тыквы-игрушки, внутри которых были спрятаны кусочки мяса, а грызунам начинку заменили на орехи и ягоды. Приматам же вручили «осенние композиции»: в них были овощи, ягоды и опавшая листва.

«Даже хмурая погода не помешала нам проводить урожайный год в компании усатых и хвостатых!» — радуются в пресс-службе зоопарка.

В конце сентября зоопарк объявил, что прекращает сбор «даров осени» для животных от посетителей. В общей сложности его обитатели получили более 700 килограммов подарков, особенно много — садовых яблок.

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Комментарии (1)

тов
HELLoween это нерусский вражеский бесовский праздник и отмечать его не следует.

Кто хочет единения с бесами, для вас алкоголь и вещества доступны в любой день календаря.
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