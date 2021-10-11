Мясные тыквы и осенние композиции. Посмотрите, как готовятся к Хэллоуину обитатели Ленинградского зоопарка

До Хэллоуина еще далеко, а обитатели Ленинградского зоопарка устроили вечеринку с тыквами уже сейчас. Фотографии с акции «Дары осени» опубликовали 11 октября в Instagram-аккаунте зоопарка.



Животным приготовили особенные угощения — каждому свои, но обязательно с тыквой. Хищники получили тыквы-игрушки, внутри которых были спрятаны кусочки мяса, а грызунам начинку заменили на орехи и ягоды. Приматам же вручили «осенние композиции»: в них были овощи, ягоды и опавшая листва.

