Огромный антициклон обеспечил контраст погоды в 40 градусов. Температурные рекорды — по соседству с Петербургом

В первый день ноября влияние антициклона на погоду в Петербурге будет постепенно ослабевать. По его северо-западной периферии в регион проникнут обширные облачные поля, но дождей они пока не принесут. При этом температурные показатели останутся на 5–6 градусов выше положенных по климату значений, сообщает 1 ноября Центр «ФОБОС».
В целом по Северо-Западу неделя начнётся с солнечной погоды, а со среды в регионе скажется влияние циклона. Пойдут дожди, и из-за уплотнившейся облачности воздух остынет на 2–3 градуса.
Природа реагирует на тепло. В Петербурге ещё можно встретить цветущие розы. А на Канонерском острове собирается распускаться цветок ослинник — его фотография появилась в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Суббота, 30 октября, в Европейской России в условиях антициклона ознаменовалась небывалым теплом. «ФОБОС» отчитывается о рекордах в следующих населённых пунктах:
- Псков +13,7° (предыдущий 13,1° в 1967 году),
- Пушкинские Горы (Псковская область) +14,8° (предыдущий +13,9° в 1975 году),
- Великие Луки (Псковская область) +15,4° (предыдущий +15,0° в 1896 году),
- Тверь +13,6° (предыдущий +12,4° в 2008 году),
- Переславль-Залесский (Ярославская область) +14,0° (предыдущий +13,4° в 2013 году),
- Владимир +14,3° (предыдущий +12,8° в 1967 году),
- Коломна (Московская область) +14,9° (предыдущий +14,5° в 2013 году).
«В ближайшие трое суток характер метеоусловий существенно не изменится, благодаря чему на Среднерусской равнине вероятны новые температурные рекорды», — отмечают метеорологи.
При этом контрасты температуры между регионами тоже бьют рекорды. В субботу и воскресенье прогрев воздуха достиг совершенно аномальных показателей: в Москве — плюс 13, в Санкт-Петербурге плюс 9–10, на Черноморском побережье люди загорали. А в Сибири холодно. В воскресенье первый снег выпал в Новосибирске.
«Виновник аномалий — один огромный антициклон. На Русскую равнину он не пропускает облачные поля из Европы, так что тёплый воздух, поступающий с юга, дополнительно прогревается. Однако в то же время северные потоки на восточной периферии очага повышенного давления несут в Сибирь циклоны из акватории Ледовитого океана. И на этой неделе ситуация в атмосфере практически не поменяется», — прогнозирует «ФОБОС».
В Зауралье арктическое вторжение выйдет на пик в среду. В низовьях Енисея могут ударить первые в этом сезоне 30-градусные морозы. В южных регионах Сибири температурный режим войдет в климатическое рамки января: под утро около минус 20. «На Северо-Западе и в Поволжье +5...+10°; на пару градусов теплее будет в центре страны. А в Причерноморье — +20° и выше. Таким образом, контраст температуры между Сибирью и европейской территорией России приблизится к 40°!» — отмечается в сообщении.