Огромный антициклон обеспечил контраст погоды в 40 градусов. Температурные рекорды — по соседству с Петербургом

В первый день ноября влияние антициклона на погоду в Петербурге будет постепенно ослабевать. По его северо-западной периферии в регион проникнут обширные облачные поля, но дождей они пока не принесут. При этом температурные показатели останутся на 5–6 градусов выше положенных по климату значений, сообщает 1 ноября Центр «ФОБОС».

В целом по Северо-Западу неделя начнётся с солнечной погоды, а со среды в регионе скажется влияние циклона. Пойдут дожди, и из-за уплотнившейся облачности воздух остынет на 2–3 градуса.



Природа реагирует на тепло. В Петербурге ещё можно встретить цветущие розы. А на Канонерском острове собирается распускаться цветок ослинник — его фотография появилась в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».



Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб Фото: Яковлева Юлия / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Суббота, 30 октября, в Европейской России в условиях антициклона ознаменовалась небывалым теплом. «ФОБОС» отчитывается о рекордах в следующих населённых пунктах:

Псков +13,7° (предыдущий 13,1° в 1967 году),



Пушкинские Горы (Псковская область) +14,8° (предыдущий +13,9° в 1975 году),



Великие Луки (Псковская область) +15,4° (предыдущий +15,0° в 1896 году),



Тверь +13,6° (предыдущий +12,4° в 2008 году),



Переславль-Залесский (Ярославская область) +14,0° (предыдущий +13,4° в 2013 году),



Владимир +14,3° (предыдущий +12,8° в 1967 году),



Коломна (Московская область) +14,9° (предыдущий +14,5° в 2013 году).

«В ближайшие трое суток характер метеоусловий существенно не изменится, благодаря чему на Среднерусской равнине вероятны новые температурные рекорды», — отмечают метеорологи.

При этом контрасты температуры между регионами тоже бьют рекорды. В субботу и воскресенье прогрев воздуха достиг совершенно аномальных показателей: в Москве — плюс 13, в Санкт-Петербурге плюс 9–10, на Черноморском побережье люди загорали. А в Сибири холодно. В воскресенье первый снег выпал в Новосибирске.

