Ноябрь в Петербурге начинается с аномальной температуры. К среде погода изменится

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 ноября в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Воздух днём прогреется до 8–10 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



И ночные, и дневные температуры сегодня повышенные для начала ноября, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Северной столице чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 8 градусов. Самое холодное 1 ноября выдалось в 1960 году, минус 13 градусов днём, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 10.

