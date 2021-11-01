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Ноябрь в Петербурге начинается с аномальной температуры. К среде погода изменится

В Петербурге ожидается 8–10 градусов, без осадков

Не по сезону тёплой и светлой погоды хватит ещё на пару дней. Дожди, по прогнозам синоптиков, придут в середине недели.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 ноября в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Воздух днём прогреется до 8–10 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

И ночные, и дневные температуры сегодня повышенные для начала ноября, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Северной столице чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 8 градусов. Самое холодное 1 ноября выдалось в 1960 году, минус 13 градусов днём, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 10.

Завтра может уже на пару градусов похолодать. А в среду, 3 ноября, синоптики обещают небольшой дождь.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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