Небо над Кронштадтом поменяло цвет

Солнечная активность и сильный антициклон снова дали возможность петербуржцам полюбоваться редким явлением — полярным сиянием. «Охотники за авророй» поймали его по дороге в Кронштадт утром 2 ноября.

Сегодня на Солнце произошла новая вспышка, которая может спровоцировать магнитную бурю на Земле 4-5 ноября, отмечают в телеграм-канале «Астро Фото Болото». И тогда, если не будет сильной облачности, снова появится шанс увидеть северное сияние.



Напомним, аврора была видна в некоторых районах области в выходные. «Фонтанка» публиковала фотографии. Это же сияние сняли и из космоса.

