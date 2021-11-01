В Ленобласти «поймали» северное сияние. Ярко-салатовый и фиолетовый проглядывали сквозь туман

В Ленинградской области, вблизи озера Волоярви, очевидцы заметили северное сияние, переливающееся ярко-салатовым, фиолетовым и красным. Туман не помешал охотникам за необычными природными явлениями сделать эффектные снимки.
Фотографиями свечения, увиденного накануне, 31 октября, поделилась пользовательница соцсети Instagram Елизавета. Девушка опубликовала кадры, на которые также попали рассыпанные по ночному небу звезды.
«У нас были густейший туман, сияние, как всегда потрясный Млечный путь, восходящая алая луна и изредка залетали НЛО», — рассказала очевидица.
Автор фотографий посоветовала всем тем, кто хочет наблюдать какие-либо природные явления ночью, отключать все осветительные приборы.
«Фонтанка» показывала снимки полярного сияния, сделанные астронавтом Томасом Песке, находящимся на МКС. Свечение стало заметно благодаря необычной вспышке на Солнце.