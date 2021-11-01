Глава Кузбасса призвал авторов студии Лебедева извиниться за открытку с горящим залом кинотеатра

Губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев возмутила открытка от «Студии Артемия Лебедева» к Хэллоуину. На одной из опубликованных в Instagram картинок был изображен горящий зал кинотеатра. В комментариях многие пользователи написали, что изображение вызывает ассоциации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», где в кинозале погибли 37 детей.
В комментариях к посту пользователи соцсети говорили, что это «перебор», и называли изображение «спекуляцией на трагедии». Их возмущение поддержал и глава Кузбасса, который призвал авторов публично извиниться перед жителями Кемеровской области.
«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
29 октября в Кемерово вынесли приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Все получили реальные сроки.