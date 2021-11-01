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Глава Кузбасса призвал авторов студии Лебедева извиниться за открытку с горящим залом кинотеатра

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Губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев возмутила открытка от «Студии Артемия Лебедева» к Хэллоуину. На одной из опубликованных в Instagram картинок был изображен горящий зал кинотеатра. В комментариях многие пользователи написали, что изображение вызывает ассоциации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», где в кинозале погибли 37 детей.

В комментариях к посту пользователи соцсети говорили, что это «перебор», и называли изображение «спекуляцией на трагедии». Их возмущение поддержал и глава Кузбасса, который призвал авторов публично извиниться перед жителями Кемеровской области.

«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

29 октября в Кемерово вынесли приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Все получили реальные сроки.

Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. В нём погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 человек, в том числе экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированного из Польши бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

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