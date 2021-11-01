Глава Кузбасса призвал авторов студии Лебедева извиниться за открытку с горящим залом кинотеатра

Губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев возмутила открытка от «Студии Артемия Лебедева» к Хэллоуину. На одной из опубликованных в Instagram картинок был изображен горящий зал кинотеатра. В комментариях многие пользователи написали, что изображение вызывает ассоциации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», где в кинозале погибли 37 детей.



В комментариях к посту пользователи соцсети говорили, что это «перебор», и называли изображение «спекуляцией на трагедии». Их возмущение поддержал и глава Кузбасса, который призвал авторов публично извиниться перед жителями Кемеровской области.

