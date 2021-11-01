«Эффект достигнут». Власти Севастополя сворачивают QR-блокпосты после трех дней работы

Блокпосты в Севастополе, на которых должны были проверять QR-коды у въезжающих и выезжающих из города, решили убрать. По мнению властей, они выполнили свою задачу, заявил 1 ноября губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.



«Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим – снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить», – сказал он (цитата по ТАСС).

