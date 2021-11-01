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«Эффект достигнут». Власти Севастополя сворачивают QR-блокпосты после трех дней работы

В Севастополе решили снять блокпосты на въезде и выезде из города

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Блокпосты в Севастополе, на которых должны были проверять QR-коды у въезжающих и выезжающих из города, решили убрать. По мнению властей, они выполнили свою задачу, заявил 1 ноября губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.

«Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим – снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить», – сказал он (цитата по ТАСС).

Блокпосты в Севастополе начали работать с 30 октября. Предполагалось, что в течение нерабочих дней, до 7 ноября, там будут останавливать и проверять каждую машину — чтобы пропустили, необходимо было предъявить отрицательный ПЦР-тест, QR-код о вакцинации или медотвод.

«Фонтанка» писала, что в первый день работы на блокпостах развернули 207 машин. Во второй день «улов» был меньше – 124 автомобиля и два экскурсионных автобуса.

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Комментарии (2)

kapec
По шапке получили, видимо.)
Владислав Терехин
Врёт. Протестов боится.
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