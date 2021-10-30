В Севастополе на блокпостах развернули более 200 машин. Приехать и уехать можно только с QR-кодом

Блокпосты на въезде и выезде из Севастополя начали свою работу. С проблемами столкнулись более 200 автомобилистов. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба правительства города.



«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — говорится в сообщении.



С субботу работали семь блокпостов. Власти отмечают, что транспортный поток в целом был незначительным.

