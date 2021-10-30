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В Севастополе на блокпостах развернули более 200 машин. Приехать и уехать можно только с QR-кодом

В Севастополе подвели итоги первого дня работы блокпостов

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Блокпосты на въезде и выезде из Севастополя начали свою работу. С проблемами столкнулись более 200 автомобилистов. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба правительства города.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — говорится в сообщении.

С субботу работали семь блокпостов. Власти отмечают, что транспортный поток в целом был незначительным.

Ловили нарушителей и на вокзале. Обратно пришлось ехать 10 туристам.

Ранее сообщалось, что на блокпостах в Севастополе будут работать полицейские, казаки и дружинники.

О том, что в Севастополе вводят систему блокпостов, стало известно 26 октября. С 30 октября по 7 ноября там будут останавливать и проверять каждую машину — чтобы пропустили, потребуется отрицательный ПЦР-тест, QR-код или медотвод от вакцинации.

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Комментарии (35)

266431191
А я достаю
из широких штанин
бумагу замасленную
с QR- кодом!
Смотрите, завидуйте!
я - в магазин,
а послезавтра
в метро
на работу!
Мистер Бин
"Каждый день в Крыму число заболевших коронавирусов растет. В ковид- госпиталях коечные места заполнены на 90%. В обычных больницах – очереди. Врачи стараются принимать каждого, и каждый второй не вакцинирован.

В Севастополе, где заболевших особенно много, на время нерабочих дней установят блокпосты. QR-коды и сертификаты будут проверять на въезде в город. Такие жесткие меры принимают еще и потому, что число жертв пандемии в Крыму уже приближается к 3000 человек. Так что в ближайшее время даже решено закупить дополнительные холодильные камеры для моргов."
266157810
10. Дискриминация, совершенная лицом с использованием своего служебного положения-статья 136 УК РФ-штраф от 100000 до 300000 руб
11. Информация о наличии или отсутствии прививки, обращение к медработнику является медтайной-статья 13 ФЗ 323
12. Информация о наличии или отсутствии прививки является информацией о состоянии здоровья (ст.10,ФЗ 152,а так же ст.9 ФЗ 149)
Так же нарушены статьи Конституции 19,23,24,27,55
ФЗ от 21.12.1994 N68 -ЧС не введена и понятие QR кода ОТСУТСТВУЕТ!
ФЗ 52 "О санитарном благополучии"-понятие QRкода ОТСУТСТВУЕТ!
Ссылка на рекомендации Роспотребнадзора о введении QRкодов не является нормативно -правовым актом, это РЕКОМЕНДАЦИИ!
НИ ГУБЕРНАТОР, НИ РОСПОТРЕБНАДЗОР, НИ ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕТВЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ!
В Санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 "Профилактика ковида"-QR кодов тоже нет!
Все препараты под видом вакцин от ковида ВАКЦИНАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ, ТАК КАК ПРОХОДЯТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ! ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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