В Севастополе усилят блокпосты. Вместе с полицией там будут дежурить казаки

Власти Севастополя решили увеличить количество блокпостов на въезде в город, где будут проверять QR-коды о вакцинации от COVID-19. Вместе с полицейскими там будут дежурить казаки и дружинники, сообщает 28 октября ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.



«Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан, мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь — мыс Сарыч, на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневом. Таким образом, граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений», — рассказал он.

