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В Севастополе усилят блокпосты. Вместе с полицией там будут дежурить казаки

К работе на блокпостах в Севастополе привлекут казаков и дружинников

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Власти Севастополя решили увеличить количество блокпостов на въезде в город, где будут проверять QR-коды о вакцинации от COVID-19. Вместе с полицейскими там будут дежурить казаки и дружинники, сообщает 28 октября ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.

«Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан, мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь — мыс Сарыч, на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневом. Таким образом, граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений», — рассказал он.

По словам Краснокутского, каждый день на пунктах будет работать более 200 человек. Также в городе заработает телефонная горячая линия, где можно будет задать вопросы о работе блокпостов.

О том, что в Севастополе вводят систему блокпостов, стало известно 26 октября. С 30 октября по 7 ноября там будут останавливать и проверять каждую машину — чтобы пропустили, потребуется отрицательный ПЦР-тест, QR-код или медотвод от вакцинации.

Ранее власти Крыма объявили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также в регионе начнут пускать в крупные ТЦ только с QR-кодами. Это же правило касается заселения в отели и санатории и посещения ряда общественных мест.

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Комментарии (24)

MDD
Казаки наши или запорожские? =)
vader
"Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан" - судя по всему, гражданам Севастополя очень хочется, чтобы их оцепили и никуда не выпускали. Подать вполне законную жалобу на самоуправство и превышение полномочий никому из них в голову не пришло. Я ж не говорю тут о каких-то массовых беспорядках, упаси господь. Исключительно о совершенно законной процедуре.
dragvs
Будни оккупации?
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