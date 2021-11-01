Попова: На улучшение ситуации с COVID-19 может понадобиться больше недели

Для достижения эффекта от нерабочих дней может потребоваться больше времени. Об этом 1 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер, не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится больше времени», — сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.



Нерабочие дни объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. В Смольном заявили, что не рассматривают возможность продления локдауна. О том, какие ограничения действуют в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

