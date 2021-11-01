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Попова: На улучшение ситуации с COVID-19 может понадобиться больше недели

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Для достижения эффекта от нерабочих дней может потребоваться больше времени. Об этом 1 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер, не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится больше времени», — сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.

Нерабочие дни объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. В Смольном заявили, что не рассматривают возможность продления локдауна. О том, какие ограничения действуют в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Ай-яй-яй. Т.е. нам втирали неделю назад за 3-4 дня инкубационного периода и достаточности 9 нерабочих дней. Нет ли здесь состава преступления про фейки? :)))
Stargazer_5e4cc3b703773
Ошиблась маленько. С кем не бывает. Лишь бы не вводить режим ЧС и не платить ничего и никому.
тов
Намордники навсегда. Вирус помогает государственному управлению.

Ясно ж было что продлят.
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